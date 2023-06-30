На Тернопільщині посадовець податкової допоміг підприємству ухилитись від сплати ₴32 млн. податків

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Тернопільській області, через службову недбалість якого до Державного бюджету не надійшло 32 млн грн (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, податківець допустив ліквідацію місцевого підприємства із борговими зобов’язаннями перед державою, що утворились при імпорті партії тютюну.

Щоб уникнути арешту активів підприємство ліквідували, а усе майно та обладнання перереєстрували на іншу фірму. Такі дії унеможливили стягнення податкового боргу на вищевказану суму.

Розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Львові.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури