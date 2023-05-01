На Тернопільщині працівники Управління стратегічних розслідувань вибивали у підозрюваного зізнання у злочині

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу та 3 оперативних працівників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України, обвинувачених у незаконному проникненні у житло та катуванні тернополянина (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України).

За даними слідства, працівники УСР у жовтні 2022 року незаконно проникли до квартири тернополянина.

Щоб змусити господаря помешкання зізнатись у збуті наркотиків, вони побили його, нанісши щонайменше 19 ударів у різні частини тіла й одягнули при цьому йому на голову поліетиленовий пакет, а на руки – кайданки.

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Прессслужба Тернопільської обласної прокуратури