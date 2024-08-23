На Тернопільщині правоохоронці викрили «сваху», яка допомагала виїжджати за кордон ухилянтам

Жителька Чорткова допомагала чоловікам, котрі могли бути мобілізовані, укладати фіктивні шлюби з жінкою зі встановленою групою інвалідності. За це їй загрожує до 7 років позбавлення волі.

Слідчі Чортківського районного управління поліції спільно зі співробітники управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури викрили 53-річну жительку райцентру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України – сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Як з’ясувалося, чортківчанка, маючи серед знайомих жінку з інвалідністю, вирішила зайнятися пошуком чоловіків, котрі, будучи військовозобов’язаними, готові були на все заради можливості перетнути державний кордон. І такі знайшлися. Одному «женихові» вдалося виїхати з України завдяки фіктивному шлюбу. «Дружина» з інвалідністю, яку супроводжував чоловік, того ж дня повернуся додому, а «сваха» кинулася на пошуки чергового кандидата на одруження. Знайшовся, проте виїзд за кордон довелося відкласти – схемою фігурантки зацікавилися правоохоронці.

Чортківчанці вже оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Слідчі Чортківського районного управління поліції наразі з’ясовують роль у цій справі жінки, котра погоджувалася на фіктивні шлюби.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області