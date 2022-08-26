На Тернопільщині припинено роботу двох нарколабораторій, які виготовляли амфетамін та «альфа-PVP»

Організував їхню діяльність 30-річний житель Тернополя та залучив чотирьох спільників. Гараж та кімнату у квартирі обладнали під лабораторію, де виготовляли амфетамін та «альфа – PVP» для подальшого збуту. «Інгредієнти» зловмисники отримували через поштові сервіси.

Такий «бізнес» ділкам приносив щомісяця до 300 000 гривень «прибутку».

Учора, 24 серпня, поліцейські за підтримки спецпризначенців КОРД затримали організатора та одного з учасників наркоугруповання та провели обшуки за місцями проживання фігурантів та у двох нарколабораторіях. Вилучили наркотичні та психотропні речовини, обладнання для виготовлення наркотиків, «записники з рецептами».

Національна поліція України