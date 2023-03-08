На Тернопільщині шахрай видурив у подружжя з Чортківського району 228 тисяч гривень

За вказану суму зловмисник обіцяв потерпілим доставити автомобіль з-за кордону. Проте свою обіцянку не виконав і гроші замовникам не повернув.

Як встановили правоохоронці, потерпілі на одному із сайтів знайшли оголошення про послуги щодо пригону та розмитнення автомобілів. Автор оголошення розповів, що уже тривалий час займається цим та скинув фото автівок, які може наразі пригнати з-закордону. Після того, як замовники визначилися з транспортним засобом, незнайомець попросив передоплату. Отримавши частину коштів — згодом видурив у них ще половину суми від вартості авто. Загальна сума, яку перерахували потерпілі, – 228 тисяч гривень.

Аферист тривалий час “годував” обіцянками замовників, що вже невдовзі автівка буде у них, а згодом перестав виходити на зв’язок і видалив усю переписку.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство). Правоохоронці вживають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника та його місця перебування.

Поліцейські закликають жителів області не вестися на спокусливі пропозиції і в жодному випадку не перераховувати гроші наперед незнайомцям. Оплачуйте товар лише після його отримання. Не довіряйте випадковим людям та сумнівним оголошенням у соціальних мережах.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області