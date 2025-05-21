На Тернопільщині сталася чергова ДТП за участю малолітнього мотоцикліста

20 травня до лікарні з численними забоями та травмами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 13-річного жителя Чортківського району.

Травми хлопець отримав у аварії, яка трапилася в селі Вільховець близько 20:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції.

У ході перевірки з’ясувалося, що школяр, керуючи мотоциклом KOVI 300 lite, допустив зіткнення із автомобілем KIA Sportage.

Малолітнього госпіталізували. У обох учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області