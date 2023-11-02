На Тернопільщині судитимуть банкіра, який посприяв 83 ухилянтам у перетині держкордону України

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Кременця, обвинуваченого у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому повторно, з корисливих мотивів, та у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану (ч. ч. 2, 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, працівник одного з банків, маючи доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення, без їх відома вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як водіїв транспортних засобів. 3 водії автобусів та вантажівок, які їздили в країни Євросоюзу та повертались в Україну платили обвинуваченому по 2 тис. грн за кожну поїздку.

Використовуючи вищевказану схему з втручанням у систему «Шлях», банкір сприяв у перетині держкордону ухилянтам, які виїжджали з України водіями транспортних засобів, але не повертались назад. Своїх клієнтів він знаходив, даючи оголошення в Інтернеті про можливість влаштувати легальний виїзд за кордон.

«Послугами» чоловіка скористались 83 військовозобов’язаних, які не повернулись в Україну.

Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу працівників відділу міграційної поліції слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури