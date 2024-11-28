На Тернопільщині судитимуть двох покидьків, які підпалили автомобіль військовослужбовця

За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Подія трапилася у вересні цього року в Тернополі. У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрювані – мешканці Тернополя, в одному з месенджерів відгукнулися на оголошення про легкий «підробіток». Представники спецслужб рф запропонували їм підпалити автомобілі українських військових. Фігуранти погодилися.

Відтак зловмисники в дворі однієї із багатоповерхівок у Тернополі побачили автомобіль ЗАЗ Vida Cargo, що належав військовому ЗСУ. Надалі облили фургон бензином та підпалили. Свої злочинні дії вони зняли на відео як доказ виконаної «роботи».

Співробітники управління патрульної поліції спільно з працівниками Тернопільського районного управління поліції та СБУ в Тернопільській області оперативно затримали підозрюваних.

Фігурантам було оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області