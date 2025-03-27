На Тернопільщині судитимуть командира, який нараховував підлеглому «бойові» за… ремонт будинку своєї доньки

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин на Тернопільщині. Він залучив підлеглого військовослужбовця до ремонту будинку своєї доньки, виплачуючи йому бойові доплати.

ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією повідомило командиру про підозру в січні цього року.

Підрозділ, у якому він служив, виконував завдання в зоні бойових дій. Однак у квітні 2023 року командир запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а натомість відремонтувати будинок його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому повне грошове забезпечення разом із бойовими доплатами.

Солдат погодився, майже рік не виконував військові обов’язки та працював на приватному будівництві. За цей період йому безпідставно нарахували та виплатили понад 1 мільйон гривень як грошове забезпечення та доплати за нібито участь у бойових діях.

Командира обвинувачують у:

зловживанні службовим становищем,

підробці документів,

пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення служби за попередньою змовою групою осіб

(ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Солдатові висунули обвинувачення в ухиленні від несення служби (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Крім того, заявлено цивільний позов для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань