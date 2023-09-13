На Тернопільщині судитимуть шахрайку, що обдурила потерпілих майже на 14 мільйонів

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Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні розпочатому щодо 33-річної жительки обласного центру. Зловмисниці оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу – заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому повторно.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисниця, котра, до слова, вже була судима за аналогічні злочини, увійшовши у довіру до двох потерпілих, видурила в однієї 11 мільйонів 300 тисяч гривень, а в іншої – майже 3 мільйони гривень. Схема обману полягала у тому, що пройдисвітка, вдаючи із себе успішну бізнес-леді, пропонувала за вигідною ціною придбати смартфони, медичне обладнання та іншу техніку. Запевняла, що товар доставляє з-за кордону, тому потерпілі велися на ціну, плануючи у майбутньому вигідно перепродати замовлене.

На Тернопільщині шахрайка, що обдурила потерпілих на майже 14 мільйонів гривень, постане перед судом

Аби втримати жертв на гачку, підозрювана спочатку дійсно передавала їм товар за ціною нижчою від ринкової, таким чином, беручи гроші на все більші і більші партії замовлення, а далі з величезними сумами просто зникала.

Поліцейські розшукали зловмисницю. Під час досудового розслідування, оперативний супровід якого здійснювали співробітники відділу протидії кіберзлочинам, підозрюваній було обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Покарання їй визначить суд. Згідно санкцій інкримінованої статті тернополянці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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