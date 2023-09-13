На Тернопільщині судитимуть шахрайку, що обдурила потерпілих майже на 14 мільйонів

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні розпочатому щодо 33-річної жительки обласного центру. Зловмисниці оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу – заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому повторно.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисниця, котра, до слова, вже була судима за аналогічні злочини, увійшовши у довіру до двох потерпілих, видурила в однієї 11 мільйонів 300 тисяч гривень, а в іншої – майже 3 мільйони гривень. Схема обману полягала у тому, що пройдисвітка, вдаючи із себе успішну бізнес-леді, пропонувала за вигідною ціною придбати смартфони, медичне обладнання та іншу техніку. Запевняла, що товар доставляє з-за кордону, тому потерпілі велися на ціну, плануючи у майбутньому вигідно перепродати замовлене.

Аби втримати жертв на гачку, підозрювана спочатку дійсно передавала їм товар за ціною нижчою від ринкової, таким чином, беручи гроші на все більші і більші партії замовлення, а далі з величезними сумами просто зникала.

Поліцейські розшукали зловмисницю. Під час досудового розслідування, оперативний супровід якого здійснювали співробітники відділу протидії кіберзлочинам, підозрюваній було обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Покарання їй визначить суд. Згідно санкцій інкримінованої статті тернополянці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області