На Тернопільщині троє неповнолітніх викрали з церкви катафалк, але заглохли у полі

Зловмисники вночі викрали автомобіль «УАЗ 3303» із гаража на території церкви. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Повідомлення про крадіжку транспортного засобу, який використовували як катафалк, надійшло до співробітників Кременецького районного відділу поліції від церковного старости села Старий Олексинець. Вранці, прийшовши до храму, він виявив відчинені гаражні ворота та зникнення машини.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до гаража проникли, зламавши навісний замок. Невдовзі правоохоронці виявили транспортний засіб у несправному стані в полі за селом.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку спільно поліцейським офіцером громади встановили осіб, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом. Ними виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 15, 16 і 17 років. Раніше жоден із них не потрапляв у поле зору правоохоронців.

Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли. Як з’ясувалося, вночі вони зірвали замок на гаражних дверях, знайшли ключі від автомобіля, завели його і поїхали. Проте далеко дістатися не змогли, оскільки машина зламалася.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області