На Тернопільщині викрито чергову незаконну схему переправлення ухилянтів за кордон

Фігурант пропонував бажаючим нелегально виїхати до країн Євросоюзу, за 9000 доларів оминути офіційні пункти пропуску. Клієнтів забирав у Тернополі, віз на Закарпаття, де і показував шляхи втечі за кордон. Оперативники ДВБ та слідчі регіональної поліції затримали чоловіка під час спроби провернути чергову оборудку.

Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетний 31-річний мешканець Тернополя, який вирішив підзаробити. Чоловік підшукував клієнтів серед осіб призовного віку та пропонував їм свою допомогу у незаконному перетині кордону. Бажаючі мали взяти мінімум речей, документи та бути одягнутими у зручний одяг.

Зловмисник відвозив клієнтів на власному транспорті до Закарпатської області, де показував як оминути встановлені пункти пропуску і потрапити до Європи. Свої послуги він оцінював у 9000 доларів.

Поліцейські задокументували протиправну діяльність чоловіка та затримали його під час отримання грошей від чергового клієнта.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за погодження із процесуальним керівником повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України