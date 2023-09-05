На Тернопільщині викрито двох зловмисників, які організували бізнес на ухилянтах

У Тернополі чоловік і жінка заробляли на військовозобов’язаних, які намагалися втекти від мобілізації. Їх протиправну діяльність припинили оперативники ДВБ та слідчі поліції Тернопільщини.

У поле зору оперативників Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчих ГУНП в Тернопільській області потрапили чоловік та жінка, які займалися незаконною діяльністю, а саме переправленням осіб призовного віку через державний кордон. Із залученням працівників Департаменту військової контррозвідки СБУ поліцейським вдалося припинити їх незаконний бізнес.

Правоохоронці встановили, що зловмисники підшукували охочих уникнути мобілізації та за 7 000 євро обіцяли допомогти їм виїхати до Румунії через один із пунктів пропусків Буковини. Ухилянтів спільники запевняли, що мають знайомства на митниці та у прикордонній службі, а тому проблем із перетином кордону у них не виникне.

За місцем проживання фігурантів та у їх транспортних засобах оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно зі слідчими тернопільської поліції провели санкціоновані обшуки. У результаті виявили і вилучили майже 150 000 гривень та 20 000 іноземної валюти, копії документів на різних осіб.

Наразі чоловікові та жінці слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони у Західному регіоні.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України