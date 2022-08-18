На Тернопільщині засудили сутенера, який організував клієнту побачення з повією в Теребовлянському замку за 100 грн.

У місті Теребовля, що на Тернопільщині, чоловік організував секс для свого друга з повією у Теребовлянському замку.

Про це йдеться у вироку Теребовлянського районного суду.

З матеріалів справи стало відомо, що наприкінці січня 2022 обвинувачений зустрівся у Теребовлі зі знайомим, який розповів, що шукає жінку для статевого контакту за гроші. У чоловіка була така знайома, тож він організував їм зустріч.

Після сексу на території замку у Теребовлі, жінка отримала від нього 250 грн, а “сутенер” – 100 грн.

Чоловік свою вину визнав, внаслідок чого йому пом’якшили покарання з 2 років ув’язнення до 1 року умовного строку. // Час дій