На Тернопільщині затримали чоловіків, які напали на автомобіль ТЦК і «звільнили» військовозобов’язаного

Інцидент трапився у п’ятницю, 17 жовтня, близько 11:40 поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району.

До співробітників Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення від працівників територіального центру комплектування про те, що на автодорозі невідомі особи на автомобілі Mercedes-Benz G-Class підрізали їхній службовий транспорт, створивши аварійну ситуацію.

У ході конфлікту нападники допомогли втекти з автомобіля ТЦК військовозобов’язаному, якого співробітники ТЦК мали доставити до навчального центру військової частини. Чоловіка пересадили в свою машину та втекли з місця події.

Під час інциденту постраждав співробітник ТЦК – внаслідок наїзду автомобіля зловмисників він отримав травму ноги.

В області було введено спеціальну поліцейську операцію. До пошуків залучили всі патрульні екіпажі, оперативників обласного управління карного розшуку, працівників суміжних територіальних підрозділів поліції, інших профільних служб та співробітників управління СБУ в області.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили маршрути руху нападників. Як виявилося, вони пересувалися на двох різних автомобілях.

Співробітники Теребовлянського відділення поліції за силової підтримки групи оперативного реагування Чортківського райуправління поліції затримали одного із нападників, 38-річного жителя міста Бучач, поблизу села Застіноче. Іншого фігуранта, 48-річного жителя Бучача, виявили поблизу Чорткова.

Одного із нападників правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Розслідування кримінального провадження будуть здійснювати співробітники УСБУ в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області