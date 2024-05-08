На Тернопільщині затримали підозрюваного у нанесенні ножового поранення матері

У ході сварки 27-річний фігурант вдарив родичку ножем у живіт та втік. Наступні вісім років він може провести за гратами.

5 травня близько 1 години ночі до співробітників Чортківського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні про те, що до них з проникаючим ножовим пораненням живота доставили 47-річну жінку.

Поліцейські встановили, що тілесне ушкодження потерпілій під час конфлікту заподіяв син за місцем їх спільного проживання. Після скоєного чоловік втік з місця події, а жінка зателефонувала до медиків.

У ході розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили місцеперебування фігуранта та затримали його відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили у нього знаряддя злочину – ніж.

27-річному затриманому слідчі за процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області