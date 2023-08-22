На Тернопільщині затримали рецидивіста, котрий побив військовослужбовця і відібрав у нього зброю

Надзвичайна подія трапилася у Кременці. Співробітники поліції успішно провели спеціальні поліцейські операції по затриманню озброєного зловмисника.

21 серпня близько 17.30 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі лежить побитий військовослужбовець. Потерпілого з численними травмами голови доправили до лікарні.

На місце події для з’ясування обставин злочину та пошуку підозрюваного виїхало керівництво обласної поліції, профільні служби та спецпризначенці.

За попередніми даними, між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет та втік у невідомому напрямку.

Фігурант – раніше неодноразово судимий за насильницькі злочини 42-річний житель Кременця.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце, де переховувався озброєний злочинець, оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його. Від розлюченого підозрюваного поліцейські врятували співмешканку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні.

У розбійника вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військовослужбовця.

Жителя Кременеця затримали відповідно до статті 208 КПК. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 262 Кримінального кодексу України (заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту та обрання запобіжного заходу.

Поліція Тернопільської області