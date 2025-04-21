На Тернопільщині знайшли 19-річну породіллю, яка покинула новонароджену дитину біля лікарні

У Тернопільській області знайшли жінку, яка залишила новонароджену дитину на вулиці. Мамою дитини виявилася 19-річна місцева жителька.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

У селі Вишнівці в Тернопільській області неподалік лікарні знайшли новонародженого хлопчика. Немовля доправили до лікарні, де його обстежили. Наразі загрози його життю немає.

Поліціянти розшукували жінку, яка залишила дитину: опитували місцевих жителів, опрацьовували відео з камер спостереження, перевіряли інформацію про вагітних жінок у населеному пункті та навколишніх селах, співпрацювали з медичними установами та соціальними службами.

Зрештою вдалося знайти породіллю — нею виявилася 19-річна місцева жителька.

Як з’ясувалося, напередодні вона повернулася з-за кордону. На медичному обліку вона не перебувала, народила дитину вдома, загорнула її в ковдру й потім винесла на вулицю.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. // hromadske