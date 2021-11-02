На Тернопольщине нашли младенца, которого положили в пакет и выбросили на заброшенном заводе

По словам правоохранителей, мальчик доношенный, рожденный, примерно, сутки назад.

В Тернопольской области на территории недействующего молокозавода поселка Товсте нашли новорожденного мальчика в пакете.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Тернопольской области. В сообщении отмечается, что мальчика обнаружила местная жительница.

«Женщина, проходя мимо, услышала детский плач. Когда подошла ближе, то увидела ребенка. Она забрала его, занесла в местную столовую и вызвала полицию», — сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, мальчик доношенный, рожденный, примерно, сутки назад. Его доставили в больницу с переохлаждением, но угрозы жизни нет.

Сотрудники полиции просят всех жителей Чертковского района, а особенно поселка Товстое, сообщить информацию о женщинах, которые находились на последних месяцах беременности. Интересуют и те, кто недавно рожал, но ребенка не видно. Информацию можно сообщить на линию «102» или по номеру (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

Данный факт внесен в ЕРДР по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса («оставление в опасности матерью в отношении новорожденного ребенка, если мать не находилась в обусловленном родами состоянии»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок. В настоящее время следствие продолжается. // УНИАН