На території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявлено сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів
Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області.
На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.
В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом рф.
Наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.
Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.
Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Безпекові заходи проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною гвардією та Держприкордонслужбою.