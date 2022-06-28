На Троєщині затримали чоловіка за зберігання метадону та канабісу на 100 000 гривень

Правоохоронці вилучили заборонені речовини, які зловмисник привіз із Черкас до столиці. Слідчі повідомили фігуранту про підозру та за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими Деснянського управління поліції у ході відпрацювання оперативної інформації задокументували незаконну діяльність місцевого мешканця.

Як розповів виконуючий обов’язки начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров, наркоділком виявився 41-річний місцевий мешканець, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Оперативники викрили зловмисника біля під’їзду багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака. Під час бесіди киянин повідомив, що у сумці зберігає два пакунки з наркотичною речовино, які він придбав у місті Черкаси та привіз у Київ. Поліцейські вилучили пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору та речовину рослинного походження зеленого кольору. Згідно висновку експерта це – метадон, загальною вагою близько 30, та 300 грамів канабісу. Також у ході проведення невідкладного обшуку в оселі порушника ми виявили розфасований пакетик з канабісом та електронні ваги. Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить 100 000 гривень».

На даний час слідчі Деснянського управління поліції за процесуального погодження Деснянського окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту в особливо великих розмірах.

Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва