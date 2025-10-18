На Троєщині затримали наркозбувачку, яка відправляла «клієнтам» метадон у коробках з-під дитячих іграшок 

37-річна зловмисниця розсилала наркотик по Києву за допомогою сервісу поштових відправлень. За вчинене їй загрожує до десяти років ув’язнення.

Викрили правопорушницю оперативники Деснянського управління поліції. Вони затримали 37-річну місцеву мешканку на вулиці Закревського, коли вона прямувала до поштового відділення, щоб відправити «клієнтам» вже розфасовану партію заборонених речовин. На місце події викликали слідчо-оперативну групу територіального управління.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили в жінки вісім згортків з метадоном, які вона встигла заховати у коробки від дитячих іграшок та планувала збути.

Правоохоронці встановили, що порушниця відправляла метадон клієнтам по всьому місту через поштові сервіси. Так, у квартирі киянка фасувала наркотики, маскувала їх та потім надсилала «покупцям». Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу у великих розмірах з метою збуту. Підозрюваній загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

