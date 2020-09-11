На Центральному залізничному вокзалі Києва правоохоронці затримали грабіжників

Нападники зірвали з шиї пасажирки намисто. Правоохоронці, які несли службу неподалік від місця злочину негайно їх затримали. За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Під час відпрацювання території Центрального залізничного вокзалу столиці до поліцейських звернулась жінка, яка повідомила, що двоє невідомих щойно зірвали з її шиї намисто. Правоохоронці негайно кинулись на пошуки зловмисників.

Заступник начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Руслан Мангуш розповів, що потерпіла йшла до перону однієї з платформ, коли чоловік та жінка силою зірвали з її шиї прикрасу з дорогоцінним камінням та втекли:

«Наряд патрульних спільно із працівниками Національної гвардії України, затримали двох громадян, які по зовнішньому опису підходили під орієнтування нападників. Під час поверхневої перевірки ми виявили у них намисто, яке належало потерпілій. Правопорушниками виявились 48-річний мешканець Кіровоградської області та 41-річна жителька Харківської області, які тимчасово перебувають у столиці».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Грабіжникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва