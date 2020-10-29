На Центральному залізничному вокзалі Києва затримали чоловіка, який обпоїв та пограбував пасажира

Чоловіки розпивали алкоголь поблизу входу до вокзалу. Один із них непомітно підлив знайомому до ємкості зі спиртним сильнодіючу психотропну речовину, від якої потерпілий втратив свідомість. Відтепер зловмисник може провести шість років за ґратами.

До чергової частини відділу поліції на станціях залізничного транспорту звернулись лікарі швидкої медичної допомоги та повідомили, що на території вокзалу лежить чоловік у непритомному стані. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

Начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Андрій Степанов розповів, що чоловік познайомився із компанією перехожих біля одного з кафе. Далі він продовжив спілкування з одним із них за пляшкою алкоголю:

«Коли потерпілий у лікарні прийшов до тями, то виявив, що зникли його особисті речі. Також чоловік пригадав, що перед цим біля входу до столичного вокзалу він вживав алкоголь зі знайомим. Оперативні співробітники поліції у ході відпрацювання території вокзалу встановили та затримали порушника. Це 40-річний мешканець Хмельниччини, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини».

За даним фактом слідчим відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва