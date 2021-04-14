На Центральному залізничному вокзалі Києва затримали крадія

У потязі «Рахів-Київ» зловмисник викрав речі пасажира. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Вчора вранці на центральному залізничному вокзалі у поле зору правоохоронців потрапив підозрілий чоловік, який постійно озирався та помітно нервував. Під час перевірки його документів та речей, що знаходились при ньому, поліцейські з’ясували, що деякі з них йому не належать.

«Ми відразу затримали 54-річного чоловіка та доставили його до відділу поліції. Під час бесіди з’ясувалось, що фігурант прибув до столиці на потязі «Рахів-Київ». Вночі, коли більшість пасажирів лягли спати, зловмисник поцупив у одного з них мотошолом та зарядний пристрій для гаджетів. Того ж дня ми відшукали потерпілого, який саме звернувся із заявою про крадіжку та повернули викрадені речі», — розповів начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві Андрій Степанов.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився уродженець Київщини, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння подібних злочинів.

Слідчим відділом поліції на станціях залізничного транспорту столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва