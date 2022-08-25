На Центральному залізничному вокзалі у Києві затримали пасажира з бойовою гранатою

Під час перевірки громадян на фільтраційних пунктах правоохоронці виявили у 59-річного чоловіка під футболкою гранату із запалом. Наразі встановлюється походження боєприпасу та наміри зловмисника. Фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.

Вчора, 24 серпня, поліцейські полку поліції особливого призначення № 1 біля входу до Центрального залізничного вокзалу виявили мешканця Вінницької області, 1963 року народження, який скотчем прив’язав до себе предмет, схожий на гранату із запалом.

На місце події прибули поліцейські відділу поліції на станціях залізничного транспорту та вибухотехніки столичного главку, які вилучили в пасажира бойову гранату Ф-1. Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та наміри фігуранта. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Києва