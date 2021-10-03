На Тячівщині підприємця судитимуть за шахрайське заволодіння землею майже на ₴1,5 млн.

Тячівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо приватного підприємця за фактами шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України) та використання завідомо підробленого документу (ч. 4 ст. 358 КК України).

У ході досудового розслідування з‘ясовано, що обвинувачений шахрайським шляхом заволодів землею в смт. Буштино площею 1,6 га вартістю майже 1,5 млн грн. Не зважаючи на відсутність законних підстав, чоловік одержав у приватну власність вказану ділянку для ведення особистого селянського господарства на основі фіктивного рішення селищної ради.

У подальшому він звернувся до проєктної організації для виготовлення документації із землеустрою. Землі зареєстрували за обвинуваченим, після чого він відчужив їх третій особі.

З метою збереження ділянки як речового доказу, слідчим суддею на неї накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Тячівського райвідділу поліції.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн