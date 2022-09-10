На Тячівщині поліцейські оперативно розкрили умисний підпал автомобіля «BMW X5»

9 вересня вночі до поліції Тячівщини надійшло повідомлення про загорання у одному із дворогосподарств села Кричово автомобіля «BMW X5».

За викликом прибула слідчо-оперативна група поліції та пожежники. Від вогню ніхто не постраждав, однак на транспортному засобі залишились механічні ушкодження.

Слідчі разом з експертом провели ретельний огляд місця події та виявили явні ознаки умисного підпалу. За попередньою версією зловмисник розбив бокове скло автомобіля, облив його легкозаймистою речовиною, після чого підпалив і втік у невідомому напрямку.

Співробітники кримінальної поліції Тячівського районного відділу розпочали оперативні заходи і вже до ранку за «гарячими слідами» встановили та розшукали фігуранта даного злочину. Ним виявився 36-річний місцевий житель. У його помешканні правоохоронці провели обшук, в ході якого вилучили речові докази, що вказують на причетність останнього до умисного підпалу. Зокрема вилучено каністру із залишками бензину.

Чоловік у скоєному зізнався. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто Умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу.

У справі наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення причин та інших обставин події. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області