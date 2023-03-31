На Тячівщині поліція затримала двох зловмисників за пограбування місцевого жителя

Вчора, 30 березня, близько 16:20 до поліції надійшло повідомлення про пограбування 36-річного жителя села Терново.

За викликом виїхали співробітники Тячівського районного відділу поліції, яким потерпілий розповів, що до його дворогосподарства пробралися двоє знайомих йому односельців. Чоловіки заподіяли заявнику тілесні ушкодження та відібрали мобільний телефон, після чого втекли у невідомо у напрямку.

Місцеві оперативники за описом одразу встановили особи грабіжників та розпочали їх пошуки. 23-річного та 25-річного фігурантів поліцейські затримали вже менше ніж за годину. У них вилучили мобільний телефон, який вони силою відібрали у потерпілого.

Відомо, що обоє затриманих вже є фігурантами у справах, що стосуються майнових злочинів. Окрім цього, молодший із затриманих обвинувачується у заподіянні тілесних ушкоджень, а його старший спільник – у наркозлочинах.

Справи щодо скоєння чоловіками вказаних злочинів наразі перебувають в суді на розгляді.

Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їх дії цього разу слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області