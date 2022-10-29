На Тячівщині поліція затримала зловмисника, який стріляв у односельця

Вчора, 28 жовтня, близько 21:30 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між двома відвідувачами магазину у селищі Тересва Тячівського району. За попередньою інформацією – один із чоловіків застосував зброю, після чого втік.

На місце події негайно прибули співробітники поліції та медики швидкої. Поки останні надавали необхідну допомогу 54-річному потерпілому, у якого діагностовано не проникаюче поранення живота, співробітники кримінальної поліції займалися пошуком стрілка. В результаті, менше ніж за годину поліцейські затримали підозрюваного, який переховувався у лісопосадці.

Слідчі вилучили у чоловіка предмет, схожий на спецзасіб для відстрілу гумових куль, який ймовірно і був знаряддям злочину. Самого ж фігуранта, у відповідності до статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Встановлено, що 37-річний зловмисник раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за наркозлочини та хуліганство.

Слідчі Тячівського районного відділу поліції кваліфікували дії затриманого за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 7 років ув’язнення. У справі триває слідство.

Поліція Закарпатської області