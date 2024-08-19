На Тячівщині поліція затримала зловмисницю, яка зарізала свого батька

Вчора до поліції надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про констатацію смерті 61-річного мешканця села Підплеша.

Для встановлення обставин за викликом виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Під час огляду на тілі померлого правоохоронці виявили численні колото-різані рани нижніх кінцівок, що вказували на можливу насильницьку смерть чоловіка.

Поліцейські продовжили проведення першочергових слідчих дій. В результаті, їм вдалося отримати докази причетності до події доньки загиблого.

Відомо, що того дня між 36-річною жінкою та її батьком відбулася сварка, під час якої фігурантка ножем нанесла чоловікові численні порізи на ногах, що в подальшому призвели до його смерті. Знаряддя злочину – ніж, до приїзду медиків та поліцейських зловмисниця приховала. Однак слідчі розшукали та вилучили речовий доказ.

У поліції за даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.

Підозрювану, відповідно до статті 208 КПК України, помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне їй загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

На місці злочину працювали співробітники Тячівського районного відділу поліції, криміналістична лабораторія Головного управління поліції області, а також працівники кінологічного центру. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області