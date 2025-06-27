На Тячівщині судитимуть жінку, яка передала мотоцикл підлітку – внаслідок ДТП постраждали двоє неповнолітніх

У Тячівському районі 37-річну мешканку села Бедевля притягнуто до кримінальної відповідальності за те, що вона свідомо передала мотоцикл 15-річному односельцю, який не мав права керування та відповідних навичок. У результаті цього сталося ДТП, в якому постраждали двоє підлітків.

Подія трапилася на початку квітня: неповнолітній, керуючи незареєстрованим мотоциклом, не впорався з керуванням і врізався в металеву огорожу одного з дворогосподарств. На момент аварії з ним перебував 14-річний пасажир. Обоє хлопців отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Слідчі Тячівського районного відділу поліції провели досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Жінці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 Кримінального кодексу України (допущення до керування транспортним засобом особи, яка не має права керування).

Поліція Закарпаття наголошує: передача транспортного засобу особам, які не мають відповідної підготовки та водійських навичок, становить серйозну загрозу для життя і здоров’я як самих водіїв, так і оточуючих. Закликаємо батьків та інших дорослих не допускати подібних випадків — наслідки можуть бути трагічними.

Поліція Закарпатської області