На Тячівщині затримали групу жорстоких вбивць: тіло потерпілого розчленували та намагалися спалити

27 січня о 21.36 поліцейські отримали повідомлення від мешканки Тячівського району про зникнення її чоловіка. Жінка розповіла, що він пішов з дому ще 24 січня вранці і з того часу не повертався та не відповідає на дзвінки.

Для з’ясування обставин зникнення та пошуку 37-річного чоловіка співробітники Тячівського районного відділу поліції встановили його останні контакти. Так, стало відомо, що востаннє зниклий розпивав алкогольні напої у компанії трьох односельців за місцем проживання одного з них.

Під час відпрацювання цієї версії слідчі та оперативники виявили в будинку 44-річного жителя села Терново, де і проходило застілля, сліди бурого кольору, схожі на кров. Правоохоронці прийняли рішення детально оглянути помешкання. Увійшовши до гаражного приміщення поліцейські виявили закривавлену бензопилу, а поруч – клітчасту сумку, в якій знаходився тулуб людини без рук, ніг та голови. В цьому ж приміщенні було виявлено й ампутовані частини тіла.

Оперативники кримінальної поліції районного відділу у співпраці зі співробітниками Управління карного розшуку обласного апарату поліції одразу ж провели затримання власника помешкання та розшукали двох інших фігурантів – 16-ти та 19-річного жителів цього ж села.

В ході проведення невідкладних слідчих дій, за участі спеціалістів-криміналістів Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, було встановлено, що до вбивства та розчленування 37-річного чоловіка причетні всі троє його односельців. Також було встановлено, що зловмисники намагалися позбутися тіла шляхом спалювання.

Слідчі Тячівського районного відділу поліції затримали всіх підозрюваних у порядку статті 208 КПК України. Їх дії кваліфікували за п.п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до санкції – затриманим загрожує довічне ув’язнення.

В поліції готують клопотання до суду щодо обрання всім трьом зловмисникам запобіжного заходу – наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області