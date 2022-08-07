На Тячівщині затримали мотоцикліста, який в стані алкогольного сп’яніння наїхав на малолітню дитину і втік

Вчора, 6 серпня, о 20:21, поліцейські Тячівщини отримали повідомлення про ДТП в селі Тарасівка.

На місці події працівники поліції з’ясували, що кілька хвилин тому водій мотоцикла, рухаючись зі своїм пасажиром вулицею Шевченка, виїхав на зустрічну смугу, а потім – на узбіччя, де знаходився 8-річний хлопчик. Наїхавши на дитину, водій втік у невідомому напрямку. Потерпілого хлопчика доставили до медичного закладу.

Поліцейські провели всі необхідні слідчі дії і в той самий час вже розпочали пошуки втікача. За лічені години було відомо, що за кермом мотоцикла перебував 26-річний мешканець одного з сусідніх населених пунктів – села Калини. Згодом вдалося встановити і його місцеперебування.

Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 КПК України. Мотоцикл працівники поліції вилучили та помістили на спецмайданчик відділу поліції.

Освідчення чоловіка на стан алкогольного сп’яніння показало, що він кермував транспортним засобом у нетверезому стані.

За цим фактом слідчі Тячівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

За санкцією статті мешканцеві села Калини загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру в скоєнні вказаного злочину та обрання йому запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області