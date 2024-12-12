На Тячівщині затримали водія, який у п’яним скоїв наїзд на малолітню дитину

Ввечері 11 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Німецька Мокра сталася ДТП. За інформацією заявника, внаслідок наїзду травми отримала малолітня дитина-пішохід.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові заходи, опитали свідків події та з’ясували попередні обставини ДТП. Відомо, що 32-річний житель села Руська Мокра, керуючи транспортним засобом «Cherry», виїхав на узбіччя дороги та скоїв наїзд на 7-річну дівчинку, яка разом зі своєю бабусею рухалася в попутному з автомобілем напрямку.

Внаслідок наїзду малолітня дитина отримала численні травми та була госпіталізована до лікарні.

У водія транспортного засобу поліцейські помітили ознаки спʼяніння. Його освідували — у крові виявили 2,04 проміле алкоголю.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі Тячівського районного відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження.

У справі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області