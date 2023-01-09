На Тячівщині затримали зловмисника, який пограбував групу колядників

Вночі 7 січня на лінію «102» надійшло повідомлення про пограбування групи колядників у Тячівському районі. За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

З’ясувалося, що до колядників, які поверталася після вітання односельчан з різдвяними святами, підійшов невідомий, який раптово вдарив одного з чоловіків та відібрав у нього понад 16 тисяч гривень, після чого втік.

Співробітники поліції розпочали пошуки та оперативно затримали причетного до пограбування. Ним виявся 22 річний місцевий житель. Слідчі вилучили у нього частину грошових коштів, які буде повернуто потерпілим. Відповідно до статті 208 КПК України фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області