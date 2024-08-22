На Тячівщині затримано зловмисника, який ножем поранив поліцейського

Увечері 21 серпня на гарячу лінію «102» надійшло повідомлення про поранення працівника поліції під час затримання порушника у місті Тячів.

За викликом прибула слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Зʼясувалося, що в складі наряду перебував поліцейський офіцер громади та співробітник Управління поліції охорони. Зловмисником виявився 30-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Чоловік з маскою на обличчі під’їхав до правоохоронців на велосипеді. В той час поліцейські саме перевіряли спрацювання тривожної кнопки на охоронюваному обʼєкті. У розмові він намагався спровокувати конфлікт з працівниками поліції та не реагував на вимогу припинити провокації. Після цього зловмисник вийняв з наплічної сумки ніж-мачете та кинувся з ним в бік правоохоронців. При знешкодженні зловмисника, останній встиг поранити руку одного з поліцейських.

Попри поранення неправомірні дії нападника були негайно припинені.

Слідчі помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання. За процесуального керівництва прокуратури, його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України, тобто опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Поліцейському медики надали всю необхідну допомогу. Загрози його життю та здоровʼю немає.

Нападнику повідомили про підозру та найближчим часом оберуть запобіжний захід. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області