На українсько-польському кордоні затримали львів’янина, який перевозив пристрої для прослуховування

У пункті пропуску «Грушів» прикордонники затримали мешканця Львівщини, який перевозив речі із прихованими всередині аудіо та відеореєстраторами.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні держприкордонслужби.

Прикордонники разом із працівниками СБУ знайшли ручку, наручний годинник та брелок автосигналізації з вмонтованими аудіо та відеореєстраторами. Це все є особистими речами українця. Їх він приховав у салоні мікроавтобуса.

Технічні пристрої, що мають ознаки спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації вилучили працівники служби безпеки України. // Діло