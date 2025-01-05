На Уманщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві

Під час сварки чоловік здійснив постріл з пневматичної гвинтівки співмешканці у груди. 46-річна потерпіла отримала поранення. Медики намагалися її реанімувати, та жінка померла. За фактом умисного вбивства чоловіку повідомлено про підозру.

Інцидент трапився 31 грудня в одному із сіл Уманського району. До поліції надійшло повідомлення про те, що під час реанімаційних заходів померла 46-річна жінка, яка мала проникаючу рану грудної клітки.

Для встановлення обставин та розкриття злочину поліцейські впровадили комплекс першочергових оперативно-розшукових заходів. Працювали слідчі, співробітники карного розшуку та інші оперативні служби Уманського райуправління поліції.

Слідство з’ясувало, що жінка отримала поранення від свого співмешканця. Під час сварки 37-річний співмешканець поцілив їй у грудну клітку із пневматичної гвинтівки. Чоловіка затримали у процесуальному порядку відповідно до ст. 208 КПК України, а знаряддя злочину поліцейські вилучили під час проведення слідчих дій за адресою мешкання пари.

Нині фігуранту слідчими поліції повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області