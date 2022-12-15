На Уманщині вінничанина засудили за ряд злочинів сексуального та майнового характеру

Уманською окружною прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 35-річного чоловіка у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких та проти статевої свободи й недоторканості громадян (ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 187 КК України).

У ході судового розгляду прокурором доведено, що житель Вінницької області, знаходячись в одній з квартир у м. Умань, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклого конфлікту з власником помешкання наніс останньому легкі тілесні ушкодження. Після чого зловмисник, погрожуючи присутнім у квартирі двом жінкам, зґвалтував їх, а в момент, коли до помешкання увійшов ще один чоловік, відібрав у нього гроші, погрожуючи ножем.

Вироком Уманського міськрайонного суду Черкаської області підсудного визнано винним та засуджено до покарання у вигляді 8 років 2 місяців позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури