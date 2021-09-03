На узбережжі Азовського моря прикордонники виявили боєприпаси та вибухівку

Боєприпаси та вибухові речовини виявили учора прикордонники Бердянського загону поблизу бази відпочинку «Озерна» в смт Кирилівка Мелітопольського району.

Пакунок, в якому знаходились небезпечні предмети, в тому числі схожі на вибухівку, знайдено неподалік берегової лінії в ході реалізації оперативної інформації.

На місце виявлення схованки було викликано співробітників ДСНС та Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечено охорону небезпечної знахідки.

Загалом у сховку було приховано 83 патрони 5,45 мм, 48 патронів 9 мм, 3 гранати Ф-1, 6 електродетонаторів ЕДР, 0,6 кг тротилу та 2 запальні трубки.