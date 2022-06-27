На Ужгородщині затримали чоловіка, який пошкодив автомобілі своєї сусідки (фото)

Вчора, 26 червня, о 9:17, на службу “102” надійшло повідомлення від 25-річної жительки села Великі Лази. Жінка поскаржилася, що їй пошкодили вантажівку “Iveco Daily ” та легковий автомобіль “Mazda”.

Поспілкувавшись із очевидцями інциденту та переглянувши записи з наявних камер відеоспостереження, поліцейські встановили, що до злочинних дій причетний сусід заявниці — 59-річний місцевий мешканець.

Чоловік встиг розбити вікна та пошкодити кузов на автомобілях. Крім того, поблизу території подвір’я співробітники поліції виявили металевий предмет, схожий на лом, а також запальничку та пляшку з легкозаймистою речовиною.

За кілька хвилин поліцейські розшукали та затримали зловмисника. Його освідчили та виявили в його крові 0,98 проміле алкоголю.

Зловмисника, відповідно до статті 208 КПК України, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Сьогодні, 27 червня, слідчі повідомили йому про підозру в скоєнні злочину за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Поліція Закарпатської області