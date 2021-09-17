На Ужгородщині затримали хулігана, який погрожував потерпілим мачете
Слідчі поліції Ужгородщини встановлюють обставини хуліганських дій у селі Оноківці. Причетного до злочину затримано у процесуальному порядку
Вчора, 16 вересня, до поліції надійшло повідомлення від 42-річної жительки села Оноківці про хуліганські дії біля її будинку.
Поліцейські, які прибули за викликом, встановили, що 24-річний знайомий заявниці, з яким у неї неприязні стосунки, у стані сп’яніння прийшов на її подвір’я та почав погрожувати мачете робітникам, які виконували там ремонтні роботи. Також погрози пролунали і у бік самої заявниці.
Пізніше чоловік продовжив хуліганські дії вже увійшовши на подвір’я, де вдарив мачете 36-річного чоловіка.
Потерпілий ушкоджень не отримав.
Нападника поліцейські затримали неподалік місця злочину та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його освідчили – у його крові виявили 2,9 проміле алкоголю.
За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Найближчим часом фігурантові буде повідомлено про підозру та обиратиметься запобіжний захід.
Відділ комунікації поліції Закарпатської областіTweet