На Ужгородщині затримали зловмисницю, яка торгувала наркотиками та психтропами

Сьогодні, 30 січня, поліцейські Ужгородщини припинили злочинну діяльність 24-річної наркоторговки.

Оперативники разом зі слідчими провели ряд негласних слідчих дій та зібрали докази, що вказують на причетність молодої жінки до продажу марихуани та метамфетаміну наркозалежним клієнтам, жителям обласного центру та району.

Поліцейські в ході досудового розслідування задокументували кілька фактів збуту заборонених речовин. Переважно зустрічі з «клієнтами» зловмисниця призначала просто в кафе, в якому й працювала, навіть в неробочий час. Там поліцейські й затримали жінку під час спроби чергового збуту наркотиків.

На місці події правоохоронці вилучили розфасований в поліетиленові пакети «товар» та грошові кошти, отримані на продажі наркотиків.

За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують дії підозрюваної за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу Украіни (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів).

Наразі вирішується питання щодо процесуального затримання ужгородки та поміщення її до ізолятора тимчасового тримання. Окрім цього, після повідомлення зловмисниці про підозру, слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліція Закарпатської області