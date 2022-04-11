На Ужгородщині зловмисника затримали за підозрою у замаху на вбивство свого товариша

Вчора, 10 квітня, близько 21:10 до поліції звернувся житель села Стужиця, що неподалік Великого Березного. Чоловік повідомив, що потребує допомоги, оскільки його знайомий поранив його.

За викликом оперативно прибули слідчі та співробітники кримінальної поліції, які з’ясували попередні обставини події.

Відомо, що під час спільного відпочинку, між 40-річним потерпілим та його 51-річним односельцем виникла словесна перепалка, що переросла у конфлікт зі штовханиною, під час якої чоловіки розбили скло на дверній рамі.

У розпал сварки 51-річний фігурант схопив до рук уламок скла та вдарив ним потерпілого у область шиї.

Попри отриману колото-різану рану, потерпілий зміг самотужки дістатися додому та звідти викликав медиків та поліцію.

Правоохоронці швидко розшукали зловмисника. Останнього затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Дану подію слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство. В поліції готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За скоєне фігурантові загрожу до 15 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області