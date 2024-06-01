На Ужгородщині 36-річного зловмисника затримали за вбивство чоловіка

Вчора, 31 травня, о 20:17 до поліції надійшло повідомлення, що в місті Чоп на одному із подвір’їв помітили жінку зі слідами крові на одязі.

За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, а також спеціалісти-криміналісти Головного управління поліції області.

Співробітники поліції провели огляд місця події та виявили у приміщенні будинку 49-річного мешканця міста Чоп без ознак життя.

Правоохоронці з`ясували, що між загиблим та 58-річною власницею оселі під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт. У цю сварку втрутився 36-річний син жінки, який також перебував у стані алкогольного сп`яніння. Він раптово схопив ніж та ударив ним чоловіка у область спини. Від отриманих травм закарпатець помер.

Підозрюваного поліцейські одразу ж затримали на місці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ – ніж, вилучено.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство. Затриманому, згідно санкції даної статті, загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області