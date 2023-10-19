На Ужгородщині підозрюваного у скоєнні п’яної ДТП, в якій загинула дитина, взяли під варту без права на заставу (фото)
За процесуального керівництва Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті дитини (ч. 3 ст. 286-1 КК України).
У судовому засіданні заступник керівника Ужгородської окружної прокуратури довів необхідність застосування до закарпатця найбільш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою без права на внесення застави.
Йдеться про подію, що трапилася цими вихідними в с. Тур’я Поляна. Наразі правоохоронцям відомо, що в суботу, 14 жовтня, підозрюваний за кермом автомобіля «BMW» перевищив дозволену швидкість, виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на 6-річну дівчинку, що саме рухалася узбіччям. Транспортний засіб пошкодив паркан і зупинився вже на території одного з помешкань.
Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП. Водія освідчили, за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Ужгородського районного управління поліції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури