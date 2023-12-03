на ужгородщині поліція затримала зловмисника, підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка

Слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство чоловіка. Фігуранта, який заподіяв небезпечне для життя ушкодження потерпілому, затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання

2 грудня близько 16:20 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на території ринку у селі Великі Лази невідома особа завдала ножове поранення чоловікові.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції, працівники якої провели першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини злочину. З’ясувалося, що того дня між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один із них заподіяв ножове поранення іншому – 53-річному ужгородцю. Останнього медики госпіталізували до лікарні.

Для затримання зловмисника, який травмував потерпілого, співробітники кримінальної поліції провели ряд пошукових заходів та в результаті встановили й розшукали підозрюваного.

Ним виявився 55-річний житель села Великі Лази. Його правоохоронці помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Дану подію слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство. У справі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області