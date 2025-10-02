На Ужгородщині судитимуть групу зловмисників, які ошукали волонтерів на суму понад ₴1,1 млн

Слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції завершили досудове розслідування щодо групи шахраїв, які продавали волонтерам неіснуючі комплектуючі до дронів. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду.

За даними слідства, троє жителів Ужгорода та їхня спільниця організували злочинну схему: у соціальних мережах вони шукали оголошення волонтерів про закупівлю комплектуючих до безпілотників і пропонували придбати необхідне устаткування за вигідною ціною. Потенційним клієнтам фігуранти надавали докладний опис і фотографії фактично неіснуючого товару.

Після того, як волонтери сплачували за замовлення, шахраї зникали, не надіславши жодного товару. Надалі отримані кошти зловмисники переказували з рахунку на рахунок, а згодом — на власні рахунки, щоб приховати кінцевих бенефіціарів.

Таким чином вони ошукали шістьох волонтерів із різних областей України на понад 1,1 мільйона гривень.

Залежно від скоєного фігурантам слідчі інкримінували ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім цього, одному із учасників схеми слідчі додатково кваліфікували ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, тобто легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За скоєне обвинуваченим загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Заходи з викриття проводили слідчі поліції Ужгородщини у співпраці зі співробітниками Управління карного розшуку поліції області, кіберполіції регіону та СБУ. Процесуальне керівництво у справі здійснює Ужгородська окружна прокуратура.

