На Ужгородщині викрито незаконну схему привласнення інтернет-провайдером коштів з бюджету громади

У ході досудового розслідування слідчі Відділу поліції № 1 Ужгородського РУП, за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області, встановили, що 46-річний підприємець з села Оноківці протягом чотирьох років укладав угоди з однією з територіальних громад про надання телекомунікаційних послуг. Йдеться про надання доступу до Інтернету для чотирьох освітніх закладів Ужгородщини.

Достовірно володіючи інформацією, що освітнім закладам інтернет на безоплатній основі надає інший провайдер, – фігурант вносив неправдиві відомості до актів виконаних робіт. Саме на підставі документів з підробленими даними про постачання телекомунікаційних послуг зловмисник отримував плату з бюджету громади протягом кількох років.

Так, за період своєї протиправної діяльності, зловмисник незаконно отримав понад 207 тисяч гривень прибутку за послуги, які фактично він не надавав.

Зібравши доказову базу у справі слідчі поліції Ужгородщини повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей таскладанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

У справі триває досудове розслідування. Готуються необхідні матеріали для формування обвинувального акту та скерування справи для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області